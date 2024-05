Restyling a Messina, arrivano 18,3 milioni di euro per sanare i danni dei nubifragi datati 2022

Altri 18,3 milioni di euro per gli interventi nella città metropolitana di Messina in conseguenza del nubifragio del 22-27 novembre e del 3 dicembre 2022 sono stati stanziati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Le risorse sono «a valere sul Fondo per le emergenze nazionali», si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, in cui si rende nota anche «la proroga, di ulteriori 12 mesi, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023, nel territorio della provincia di Salerno, richiesta da presidente della Regione Campania-Commissario delegato e che non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sempre su proposta di Musumeci, è stata deliberata «la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia, per il quale si ritiene congrua la somma di euro 5.800.000 con copertura posta sul Fondo per le emergenze nazionali».