Rassegna stampa 24-05-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Nave sequestrata, disagi alle Eolie: il copione si ripete e i sindaci protestano

Messina, l’Ingv pronto ad aprire l’osservatorio al parco “Aldo Moro”: sarà intitolato ad Antonio Lo Surdo

Messina, giù nei fondali dello Stretto: belle sorprese e brutte conferme

IN PROVINCIA

La "transumanza elettorale" a Forza d'Agrò: c'è un esposto in Procura

Milazzo, il Castello come un “volano”: nascerà polo gastronomico

PONTE SULLO STRETTO

Ponte, costi e benefici: il botta e risposta tra Comitato e Stretto di Messina