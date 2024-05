Paura sulla A20 nella galleria Piana, auto in fiamme. Autostrada chiusa e uscita obbligatoria a S. Stefano di Camastra in direzione Palermo

Auto in fiamme nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’interno della galleria Piana. A prendere fuoco una Mercedes condotta da un uomo che fortunatamente non ha riportato conseguenze, riuscendo a scendere dal mezzo prima che lo stesso fosse invaso dalle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, e le squadre del pronto intervento autostradale. È stato necessario chiudere il transito su quel tratto di A20 in direzione Palermo, con l’istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Santo Stefano di Camastra ed il rientro a Tusa. Una chiusura che a quanto pare potrebbe protrarsi a lungo, per verificare i danni causati dalle fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno della galleria.