Messina, serpente a spasso al Policlinico: lo catturano i vigili del fuoco

Singolare ritrovamento, ieri pomeriggio al Policlinico dove sono intervenuti i vigili del fuoco per la presenza di un serpente che vagava nella struttura come se nulla fosse e che ha messo in allarme i presenti. È stato richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che è subito intervenuta per recuperare l’animale e metterlo in sicurezza. Sul posto è immediatamente arrivata, dalla caserma centrale, una squadra coordinata dal caporeparto Giuseppe Arena che ha catturato il rettile. Il serpente, con le dovute precauzioni, è stato delicatamente sistemato all'interno di un contenitore e quindi portato in campagna, in una zona lontano dal centro cittadino, dove è stato liberato. Non è la prima volta che i serpenti “invadono” gli spazi cittadini creando trambusto e anche qualche momento di tensione. Come è accaduto nel novembre 2023 sulla via Garibaldi dove la presenza di un serpente aveva destato paura e curiosità. Era stato avvistato mentre strisciava a ridosso del marciapiede, una passeggiata che, in quella, occasione era stata interrotta dalle persone che si trovavano nella zona, una di loro lo aveva affrontato con scopa e paletta. Il serpente era stato quindi catturato e messo dentro uno scatolone. Anche in questo caso nessuna conseguenza per il rettile che era stato consegnato alla polizia municipale.