A Giardini Naxos lo Street Fish 2024. Palella: "Ce n'è per tutti i gusti"

Conferenza stampa di presentazione questa mattina del Naxos Street Fish 2024. Una produzione del Messina Street Foof fest che quest'anno trasferice nel centro ionico la festa del pesce di strada che non si svolgerà invece a Capo Peloro

Dal 30 maggio al 2 giugno in via Calcide Eubea, un MareDiGusto, con deliziose specialità di mare, alle quali si accompagnano anche pietanze non di pesce e dolci, così dà appagare tutti i palati. Presenti,inoltre, anche specialità senza glutine. Le giornate saranno allietate dalle performance dei migliori DJ e dalle live band siciliane che ci regaleranno tanta buona musica dal vivo.