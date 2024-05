Taormina, ausiliari del traffico e multe: per la Fit Cisl è un vero pasticcio

Due mesi fa l’azienda li ha dotati anche di palmari per effettuare gli accertamenti della sosta ed emettere i verbali qualora venga constatata un’infrazione al Codice della Strada o ai regolamenti interni delle aree di sosta. Ma le sanzioni potrebbero essere nulle.

L’attività degli ausiliari del traffico dell’Azienda servizi municipalizzati di Taormina finisce nel mirino del sindacato Fit Cisl di Messina che, dopo l’assemblea dei lavoratori, ha preso posizione contestando ai vertici del Comune e della Municipalizzata l’esistenza di rischi per l’incolumità personale e sotto il profilo penale per gli operanti sulle strade della città, rilevando in particolare la mancata attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale che potrebbe rendere nulle le sanzioni già elevate.

«Gli ausiliari del traffico non hanno ancora ricevuto dal sindaco la delega che conferisce loro le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta - evidenzia il segretario generale Letterio D’Amico - nell’àmbito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese».