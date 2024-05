Rassegna stampa 23-05-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Tari più leggera per le famiglie di Messina, in 1200 chiedono esenzione

Messina, Via delle Mura e Salita Tremonti nuove frontiere della rigenerazione

Messina, le motivazioni della sentenza Terzo livello: «Ci fu un accordo tra Barrile e De Almagro»

Ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, rischio disastro ambientale. «Subito ordinanza di Protezione civile»

Taormina, ausiliari del traffico e multe: per la Fit Cisl è un vero pasticcio

Area Industriale di Milazzo, i dati Arpa: «L’attenzione resti continua»

Diciannovenne morì in un incidente a Tortorici, assolto ex dipendente comunale