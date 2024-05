Non ce l'ha fatta Salvatore Barbagallo, il 33enne di Torrenova vittima di un incidente a Sant'Agata Militello. Donati gli organi

È deceduto questa mattina all’ospedale Villa Sofia di Palermo Salvatore Barbagallo, 33enne di Torrenova, vittima di un incidente stradale autonomo nella notte tra domenica e lunedì scorso sul lungomare di Sant’Agata Militello.

La famiglia ha dato l’ok alla donazione degli organi. Il giovane, lo ricordiamo, a bordo di un ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Dopo l’intervento dell’ambulanza ed il trasporto al pronto soccorso di Sant’Agata Militello, era stato deciso il trasferimento a Palermo dove il ragazzo è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. Da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto nel tratto di lungomare in località San Bartolomeo, nei pressi della Villa Falcone e Borsellino. Sul posto la Polizia del commissariato santagatese che ha eseguito i rilievi ed avviato le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da verificare quindi l’ipotesi secondo cui il ragazzo potrebbe essere aver perso il controllo del moto ciclo cadendo rovinosamente sul selciato dopo aver impattato contro le recinzioni di un cantiere in corso di esecuzione per interventi alla linea elettrica lungo quel tratto di litoranea.