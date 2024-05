Fortunatamente solo lievi ferite per lo scooterista che questa mattina mentre era in sella alla sua moto si è scontrato con una vettura al Villaggio S. Agata, sulla litoranea nord. l'uomo è stato soccorso e medicato sul posto dai sanitari che sono intervenuti. Notevoli le ripercussioni sulla viabilità in entrambe le direzioni

IN AGGIORNAMENTO