Messina, riaprirà oggi il parcheggio "La Farina". Conclusi i lavori di messa in sicurezza

Il parcheggio “La Farina” torna ad essere fruibile da oggi, giovedì 23 maggio, a partire dalle ore 9. L’area parking è rimasta inagibile per tre settimane a causa dei danni provocati da un’automobilista che, lo scorso 30 aprile, si era schiantato a velocità sostenuta contro uno dei sostegni della struttura modulare che compongono il parcheggio, deformandolo e disallineandolo. In queste settimane, Atm spa - che si era immediatamente attivata dopo l’accaduto - ha eseguito gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle parti danneggiate.

"Finalmente - spiega il presidente dell’Azienda Trasporti di Messina , Giuseppe Campagna, - siamo nelle condizioni di riaprire il parcheggio “La Farina”, che è particolarmente apprezzato dalla cittadinanza per la sua posizione strategica. Abbiamo ricevuto parecchi solleciti da parte degli utenti, ma sono state necessarie tre settimane affinché l’area venisse messa in sicurezza e i danni fossero completamente riparati. Da domani tutto tornerà regolare e gli automobilisti potranno lasciare la propria autovettura nella centralissima area parking, che di recente è stata anche automatizzata”.