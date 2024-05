Inchiesta Nemo Sud a Messina: revocata la sospensione per il professor Vita. L'assessora Volo chiede di essere sentita

Ci sono sviluppi per l’inchiesta sulla convenzione tra il Policlinico di Messina e il centro clinico di riabilitazione neurologica Nemo Sud, secondo la Procura "fuorilegge" e nonostante tutto perpetuata dal 2012 fino al 2021, anno di chiusura della struttura. La gip Claudia Misale, anche su parere favorevole della Procura, ha revocato la misura interdittiva per un anno a carico del prof. Giuseppe Vita (in foto con l'avvocato), ex direttore della Neurologia del Policlinico e per un periodo direttore del centro Nemo Sud, accusato di corruzione, accogliendo l'istanza che in sede di interrogatorio aveva presentato il suo difensore, l'avvocato Bonni Candido.

Scrive tra l'altro la gip Misale che "... il venir meno dei presupposti fattuali su cui si fonda la valutazione inerente il pericolo di reiterazione criminosa, godendo il figlio Vita Gianluca dell'organico inserimento in una azienda ospedaliera pubblica (l'Irccs Neurolesi), con una posizione lavorativa stabile e remunerativa, in uno al pensionamento del Vita, che ad oggi non riveste incarichi direttivi in alcuna struttura pubblica, ed al tempo trascorso dai fatti, induce a ritenere insussistenti le esigenze cautelari concrete ed attuali nei riguardi dell'indagato".