Ex discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, rischio disastro ambientale. «Subito ordinanza di Protezione civile»

Si appella al presidente Schifani il curatore fallimentare della Tirranoambiente, Angelo Vitarelli, per rinnovare la richiesta «di adottare immediatamente, senza ulteriori indugi, un’ordinanza di protezione civile, incaricando sia della messa in sicurezza che della gestione ordinaria e straordinaria della discarica un gruppo di lavoro dotato delle necessarie competenze e risorse finanziarie».

Nella nota, inviata, anche alla prefetta Cosima Di Stani, al Comune, al sindacato Fiadel, agli assessorati regionali dell’Energia e dell’Ambiente e alla procura di Messina, Vitarelli affronta inoltre la vertenza dei lavoratori sospesi dallo scorso dicembre (per effetto della cessazione dell’esercizio provvisorio deciso dall’Ufficio fallimentare del Tribunale di Barcellona). Attualmente sono in stato di agitazione con un presidio all’ingresso del sito di Zuppà. Chiedono di essere reintegrati, non consentendo – scrive Vitarelli – «l’accesso alla discarica delle autocisterne per lo svolgimento del servizio di prelevamento, trasporto e smaltimento del percolato», finanziato a luglio 2023 dalla Regione.