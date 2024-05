San Piero Patti, 44enne estradato dalla Germania: dovrà scontare oltre 8 anni di reclusione

Nel pomeriggio di ieri, grazie al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato estradato un pregiudicato di 44 anni. L'uomo è arrivato in Italia all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente dalla Germania, dove aveva appena terminato un periodo di detenzione per reati commessi in quel paese. L'estradizione è avvenuta in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, a firma di Angelo Vittorio Cavallo.

Il provvedimento è stato emesso dopo un'intensa attività di ricerca internazionale condotta dalla Stazione Carabinieri di San Piero Patti, che era stata delegata per l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Non riuscendo a trovare l'uomo nei luoghi da lui abitualmente frequentati, i carabinieri hanno avviato una ricerca mirata che ha permesso di localizzarlo in Germania, dove era detenuto.

Al momento della sua scarcerazione, la polizia tedesca gli ha notificato il mandato di arresto europeo, procedendo alla sua estradizione in Italia. Qui, gli è stato notificato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e l'ordine di carcerazione, come delegato alla Stazione Carabinieri di San Piero Patti.