Messina, si sente male mentre guida l'autobus: autista Atm finisce in ospedale

Un autista, dipendente di Atm, si è sentito male mentre era alla guida dell'autobus questa mattina. In merito al malore accusato da un operatore di esercizio alla guida di un bus in servizio sulla Linea 1 Shuttle, Atm spa precisa quanto segue:

“In questo momento, il nostro operatore di esercizio sta ricevendo le cure dei medici dell’Ospedale Papardo. L’Azienda è vicina al proprio dipendente e seguirà l’evolversi della situazione, che dai primi accertamenti sembra comunque essere sotto controllo.

L’Azienda Trasporti di Messina comunica inoltre che il servizio di trasporto pubblico è stato immediatamente ripristinato dopo l’accaduto e rassicura gli utenti che nel corso della giornata non ci saranno variazioni di orario”.