Messina, domani l'inaugurazione del parco "Aldo Moro". Basile: "Momento storico"

Domani, giovedì 23 maggio, alle 12, taglio del nastro per il nuovo Parco Aldo Moro, l’area verde nel cuore di Messina. “Il progetto di riqualificazione del Parco Aldo Moro, presentato a gennaio 2022, oggi è realtà. Sarà una giornata storica per Messina, frutto di un lavoro impegnativo e ambizioso avviato con l’Amministrazione De Luca e completato con quella attuale che restituisce ai messinesi uno spazio urbano rimasto abbandonato e sconosciuto per più di 50 anni”, così il sindaco Federico Basile.

Il Parco Aldo Moro è un progetto innovativo che rientra nell’ambito del programma di rinaturalizzazione e recupero di parchi e giardini pubblici previsto dal Programma ForestaMe, nel solco dell’impegno dell’Amministrazione volto a recuperare e valorizzare non solo il patrimonio locale ma compiere un’operazione di riqualificazione per portare benefici e nuovi servizi per la cittadinanza. Il progetto, finanziato per un importo di 2 milioni di euro ha riguardato interventi di riqualificazione nell’intera area di 14mila metri quadri e, concepito con attenzione alla connessione con il territorio di Messina, la nuova configurazione coniuga funzionalità ed estetica per restituire alla Città uno spazio diversificato in grado di soddisfare ogni stile di vita e coinvolgere ogni cittadino, non solo famiglie e bambini ma anche amanti degli animali e sportivi.