Messina, a Giostra la droga era “come a Scampia”: il pm deposita i verbali di Bonanno e Ferro

L’udienza sembrava di routine al processo “Market Place” sul traffico di droga a Giostra nel 2021. Dopo il cambio della presidente della sezione penale del tribunale, si è passati da Adriana Sciglio, che è da tempo applicata in corte d’appello, alla collega Monica Marino, di sostanziale non s’era fatto praticamente altro. Se non dare per scontata la cosiddetta “lettura degli atti” precedenti dopo il cambio di uno dei magistrati, che ormai lo è per legge. Poi c’era stato il classico rinvio.

Ma il “piatto forte” c’è stato eccome. Ed è il deposito di nuovi verbali di “dichiaranti” da parte del sostituto della Dda Francesco Massara, che gettano una nuova luce su alcuni fatti. Si tratta dei verbali rilasciati da Tommaso Ferro e Gianfranco Bonanno. I due, assistiti rispettivamente dalle avvocate Valeria Maffei e Antonella Pugliese, nei mesi scorsi sono stati sentiti a più riprese da diversi magistrati della Dda, ovvero Antonella Fradà, Francesco Massara e Roberto Conte.

Si tratta del processo dei riti ordinari dell’operazione “Market Place” con cui nel 2021 la Distrettuale antimafia e la Polizia eseguirono 39 arresti (tra carcere e domiciliari) e 13 obblighi di firma, oltre a sequestri di appartamenti e garage-cantine, auto, moto e altre utilità economiche. Nel rione di Giostra, definita da un pentito “come Scampia”, in alcune palazzine di via Seminario Estivo, venne scoperto un imponente traffico di droga praticamente H24. Furono smantellati due gruppi dediti allo spaccio di marijuana, cocaina, hascisc e skunk: uno che faceva capo ad Angelo Arrigo, l’altro ad Antonio Bonanno. In ciascun appartamento la collaborazione del nucleo familiare, spesso allargato, consentiva l’attività giorno e notte. Un solo dato significativo: tra il 2016 e il 2017 i gruppi monitorati “collezionarono” ben 1062 capi d’imputazione, che per la totalità erano acquisti e cessioni di droga di tutti i tipi e di tutti i prezzi. E gli investigatori della Mobile si misero al lavoro dopo un agguato vicino al mercato di Sant’Orsola, il 25 gennaio 2017. Un agguato ai danni di Gaetano e Paolo Arrigo, padre e figlio, gambizzati da colpi d’arma da fuoco esplosi da due persone in sella a uno scooter.

Ecco per esempio la versione di Ferro sul traffico di droga e sul ferimento: «Tornato a Messina sono venuto a conoscenza di quanto era accaduto nel territorio di Messina durante il mio stato di detenzione. In particolare, mi hanno riferito del ferimento di Arrigo Angelo, di suo fratello e del padre.