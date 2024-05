Droga, famiglia attraversa lo Stretto con... 5 kg di cocaina. Arrestata coppia di giovani corrieri a Messina

Voleva attraversare lo Stretto con la moglie, tre figli minori e... 5 kg di cocaina, ma è stato scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina che, nel corso degli ordinari controlli ai mezzi in transito sullo Stretto, hanno sequestrato la droga occultata all’interno di un’autovettura in arrivo in Sicilia, arrestando i due corrieri.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un giovane siciliano, di origine ragusana, con a bordo la propria famiglia, composta dalla moglie e dai tre figli minorenni. Alla vista delle unità cinofile, prezioso ed indispensabile aiuto nel contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, il conducente prontamente esibiva ai Finanzieri una sigaretta artigianale, contenente hashish.

I militari, insospettiti dalla circostanza, decidevano quindi di approfondire il controllo, ispezionando più accuratamente l’autovettura: il fiuto del cane antidroga Urban, già protagonista di recenti operazioni della specie, ha fatto il resto, consentendo il rinvenimento di 5 Kg di cocaina.