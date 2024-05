Taormina, collegamento idrico con l'Amam: i lavori possono partire

Costerà poco più di 100.000 euro il “gioco ad incastro” che consentirà a Taormina di avere più acqua per far fronte alla carenza idrica estiva.

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto per la realizzazione della condotta di collegamento tra l’acquedotto Fiumefreddo, in località Sirina, e la rete pubblica di adduzione principale, secondo quanto previsto dall’accordo stipulato con l’Amam.

Attualmente i pozzi che riforniscono l’acquedotto comunale garantiscono una fornitura di 80 litri/secondo, ma per la stagione estiva la necessità sale a 180 litri/secondo che viene coperta solo parzialmente da Siciliacque con 40 l/s e con i 5/6 litri di Amam: l’intesa, che verrà perfezionata dopo la realizzazione del collegamento, prevede che Amam fornirà a Taormina 60 litri/secondo d’acqua tramite il collegamento già esistente nella galleria Sirina, che verrà adesso ammodernato, e gli stessi 60 l/s verranno restituiti più avanti da Siciliacque, al bypass di Furci Siculo, in modo che il flusso idrico che rifornisce Messina non subisca riduzioni.

Tecnicamente, infatti, non era possibile per Taormina attingere direttamente dalla condotta Alcantara di Siciliacque in quanto distante dal punto di possibile prelievo.

Palazzo dei Giurati ha affidato all’ing. Vincenzo Indelicato l’incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, per una spesa di 6.217 euro, e il professionista ha consegnato al Comune un elaborato per una spesa di 104.190 euro necessaria per i lavori di messa in sicurezza tramite la sostituzione delle tubazioni, di cui 76.482 euro per lavori e 27.708 euro per somme a disposizione. Il progetto, dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio tecnico, è stato trasmesso all’Azienda servizi municipalizzati, visto che il contratto di servizio stipulato con il Comune nel 2022 prevede tra le prestazioni in capo ad Asm la realizzazione di nuove reti o condotte: l’incartamento è stato quindi approvato in linea amministrativa dal direttore generale di Asm, Giuseppe Bartorilla, e i lavori verranno sostenuti con risorse proprie della Municipalizzata e poi rendicontati dettagliatamente e trasmessi al Comune per il successivo rimborso.

L’operazione prevede che Amam svolga un ruolo di semplice vettore e, proprio per il ruolo di vettoriamento svolto, l’azienda avrà un guadagno di circa 11.000 euro al mese, che su base annua equivalgono a circa 132.000 euro, pari a circa 5-6 l/s che ottiene gratuitamente da Siciliacque.