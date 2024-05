Rassegna stampa 21-05-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina e l'inchiesta sul centro Nemo, le difese: "Si occupavano di pazienti e sofferenze, non di convenzioni"

Mafia sui Nebrodi: deciso un nuovo sequestro di beni per Costanzo Zammataro e Foti

IN CITTA'

Messina, la strage di gatti al Macello: veleno o altra pista?

PONTE SULLO STRETTO

La faglia e il Ponte sullo Stretto di Messina. L’esperto: “E’ l’opera più sicura in caso di terremoto”

IN PROVINCIA

Giovane disperso in mare a Milazzo, in azione anche i sommozzatori: ancora nessuna traccia

Taormina, collegamento idrico con l’Amam: i lavori possono partire

Turismo, la tratta Patti-Eolie: ecco le regole per l’uso dell’ormeggio