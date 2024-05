Messina, delusione per i turisti a Piazza Duomo: il Campanile a mezzogiorno si è inceppato, poi il Gallo ha cantato... nel pomeriggio

Grande delusione per i turisti accorsi in Piazza Duomo a Messina per assistere al famoso spettacolo quotidiano del campanile. Alle 12.00, orario in cui normalmente ha inizio la suggestiva "esibizione" dei meccanismi dell'orologio astronomico, gli ingranaggi del campanile sono rimasti fermi a causa di un malfunzionamento tecnico ancora da verificare. Un vero peccato perchè proprio oggi ben due navi, MSC e Costa, erano ormeggiate in porto con un totale di circa 10 mila persone a bordo. Ma per non lasciarli delusi i tecnici si sono messi subito al lavoro recuperando la rappresentazione prima dellao loro partenza da Messina. E' andata in scena quindi nel primo pomeriggio. Strano, forse la prima volta che accade, sentir cantare il Gallo alle 16 e udire le note dell'Ave Maria a seguire. Ma ce l'hanno fatta.

La grande attrazione

Lo spettacolo del campanile di Messina attira visitatori da tutto il mondo. Il complesso meccanismo, considerato il più grande e complesso orologio astronomico del mondo, fu commissionato dall'arcivescovo Angelo Paino e realizzato dalla ditta Ungerer di Strasburgo nel 1933. Ogni giorno, alle 12 in punto, un sistema di contrappesi, leve e ingranaggi attiva una serie di statue dorate che rappresentano scene storiche e religiose, accompagnate dalle note dell'Ave Maria di Schubert.