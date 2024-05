Basile attacca il Governo: «Ci vogliono scippare risorse». Germanà replica: «Incapacità di amministrare»

“Non staremo a guardare che vengano scippate risorse FSC 14- 20 e PON PLUS 21- 27 per mascherare le mancate promesse del governo sui fondi PNRR”. È quanto dichiara il sindaco di Messina Federico Basile. “Sui fondi FSC 14-20 e PNRR si sta materializzando ciò che da tempo temevamo ma, non credevamo - continua Basile - che si potesse arrivare a tanto. Mentre i Comuni spendono ogni energia possibile per cercare di attuare gli interventi del PNRR e rimanere nei tempi come sta facendo Messina, finalmente il governo, ed il ministro Fitto in particolare, gettano la maschera sui fondi FSC 14- 20, sul PNRR e sui fondi PON METRO PLUS 21-27. "Premesso che – spiega il aindaco - la Città metropolitana di Messina ha attuato ogni intervento a titolarità (cioè di propria competenza) con i fondi FSC 14-20, oggi risulta chiaro perché, dopo diversi solleciti e richieste fatte al dipartimento Coesione e Sviluppo, non è mai stata accettata la riprogrammazione dei fondi FSC 14-20 delle risorse disponibili, nonostante si fosse formalizzata in tempo e seguendo l'indicazione dello stesso Ministro sulla gestione dei fondi non impegnati al 2022. Oggi risulta chiaro dove il Ministro intende prendere i fondi per coprire la riprogrammazione del PNRR che i Sindaci delle Città metropolitane, e non solo, non hanno mai accettato, ma subìto. Il DL Coesione lo dice chiaramente. Anche se i Comuni sono in regola con i tempi del PNRR, il governo vorrebbe utilizzare i fondi PON METRO PLUS 21- 27, già programmati e destinati a interventi pianificati dalle Città metropolitane, per coprire misure del PNRR che ha in parte, per motivi non certo riconducibili ai Comuni, definanziato, e ovviamente anche le economie degli FSC 14 - 20 avranno stessa sorte".

"Dopo le rassicurazioni dei mesi scorsi sulla copertura finanziaria degli interventi di rigenerazione urbana (PUI piani urbani integrati PNRR), oggi si capisce che non hanno trovato altre risorse ed hanno messo nero su bianco, con un articolo di legge del decreto coesione, con il quale intendono prendere le risorse dal PON METRO PLUS 21-27. D'intesa con gli altri sindaci non permetteremo – conclude il sindaco Basile - questo scippo politico sulla gestione di quelle risorse e, per la nostra Città, stiamo verificando come tutelare in sede giudiziaria le risorse FSC 14- 20 che intendono scippare a Messina nonostante si siano seguite le indicazioni ministeriali”. L'intervento di Germanà "Invito il sindaco Federico Basile a riflettere seriamente sulla sua visione di rigenerazione urbana e sulla scandalosa incapacità di spendere i fondi già assegnati. Basile ha dimostrato in maniera eclatante la totale inadeguatezza della sua amministrazione nella gestione dei fondi pubblici. Ha già perso i fondi del PON 2014-2020, restituendo una prima quota di 19 milioni di euro. Ma non è tutto: sono stati revocati i finanziamenti per i Piani di rigenerazione Urbana, tra cui progetti fondamentali come la Città del Ragazzo e Torre Morandi, per un totale di oltre 100 milioni di euro, a causa della sua inabilità a rispettare il vincolo del PNRR di chiusura a giugno 2026. Con il Decreto-Legge n. 60 del 7 maggio 2024, il Ministro Fitto è intervenuto per evitare la restituzione dei fondi PNRR per i comuni come Messina che non hanno dimostrato capacità di spesa garantendo una copertura finanziaria con il PN PLUS 2021-2027 e revocando tali fondi ai comuni inadempienti. Questo significa che progetti vitali come l’I-HUB, il parcheggio del Fosso, la Forestazione Urbana, la scuola Cannizzaro Galatti, i progetti e i servizi di Messina Social City e tutta la programmazione tanto sbandierata da questa amministrazione non vedranno mai la luce".