Barcellona festeggia le 102 primavere di nonna Angela Bianca Cotroneo

Ha compiuto 102 anni Angela Bianca Cotroneo, originaria di Anoia Inferiore (Reggio Calabria) e vedova dell’indimenticato maresciallo di pubblica sicurezza Francesco Cordiano, scomparso 26 anni addietro. Grande festa nell’abitazione del quartiere Sant’Andrea, che la signora Angela condivide da 13 anni con il terzogenito Ettore, insegnante in pensione. Gli altri figli sono Giuseppe, anch’egli docente, trasferitosi a Bergamo per esser vicino a figli e nipoti, e Roberto, tuttora residente a Barcellona con la propria famiglia ed ex direttore dell’ufficio postale di Calderà. Il secondogenito, Domenico, sergente dell’Esercito, rimase invece vittima di un incidente di pesca subacquea appena ventenne in quel di Salina. Ed è proprio il figlio Ettore a tracciare un breve ma dettagliato ritratto della longeva mamma, «dotata di intelligenza sociale oltre che artistica, matematica e linguistica». Prima di cinque figli, orfana di mamma ad appena 14 anni, ha dedicato la sua vita ad accudire ed educare la propria famiglia, esprimendo spiccate sensibilità e generosità soprattutto nei confronti dei bambini.