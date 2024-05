Messina, auto si ribalta sulla Panoramica: fortunatamente solo uno stato di choc per i passeggeri

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze intorno alle 13 sulla via Panoramica dello Stretto. Un’autovettura in maniera autonoma e per ragioni ancora da approfondire si è cappottata al centro della carreggiata.

A bordo due persone che sono però riuscite a uscire autonomamente dal mezzo ancor prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, sul posto anche il 118 i carabinieri che hanno facilitato il traffico della importante arteria. Per i due passeggeri solo uno stato di shock.