Milazzo, corteo sulla sanità: «Più ospedali, meno affari»

“Più ospedali meno affari”. “La sanità pubblica deve essere al servizio di tutti”. “Niente politica quando c’è in gioco la salute dei cittadini”. Questi gli slogan più significativi della manifestazione di protesta di ieri mattina a Milazzo, promossa dall’Assemblea permanente per la salute pubblica. Un appuntamento che ha bissato quello che si era svolto alcuni mesi addietro a Barcellona, con lo stesso obiettivo: da una parte sollecitare le istituzioni a cambiare rotta nella gestione della sanità in questo territorio e dall’altra stimolare i cittadini ad essere protagonisti in questa battaglia di difesa al diritto alla vita.

La partecipazione non è stata quella auspicata. E forse a mancare sono stati maggiormente i milazzesi e i giovani delle scuole. Si attendevano oltre mille persone visto il tam tam anche sui social dei promotori, ma alla fine sono stati circa 500 i partecipanti, secondo le stime delle forze dell’ordine. A guardare il bicchiere mezzo pieno, va detto che è importante iniziare a sensibilizzare con azioni concrete chi sino ad ora si limita a protestare ma poi non si fa coinvolgere da queste forme di partecipazione civica. E poi confortante è stata la presenza di tutti i sindaci o loro rappresentanti (da Milazzo alla vallata del Mela) passando per l’intero comprensorio tirrenico e delle isole Eolie, che hanno voluto dare supporto alla loro comunità che oltre ai problemi di una sanità ridotta ai minimi termini vive il disagio dell’insularità. Nel corteo poi anche sindacati delle aziende del territorio e dei pensionati, medici, rappresentanti di associazioni e ovviamente anche esponenti politici locali e della provincia.