Un grave incidente si è verificato questa mattina a Messina in tangenziale poco prima dell'autogrill di Tremestieri. Un poliziotto messinese di 30 anni, in servizio a Reggio Calabria, stava tornando a casa in sella alla sua moto quando è rimasto vittima di un incidente, investito da un'auto pirata che si sarebbe data alla fuga.

L'agente della polizia stradale è stato trasportato in ospedale e si trova in prognosi riservata.