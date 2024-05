Milazzo, Eolie e Barcellona: i cittadini si mobilitano per «una sanità migliore»

Gli abitanti del comprensorio di Barcellona, Milazzo e Lipari, tornano in piazza per rivendicare il diritto ad avere una sanità migliore, più efficiente, che abbia come destinatari solo ed esclusivamente gli interessi dei cittadini. Questa mattina alle 10.30, prenderà il via da piazza Roma la manifestazione “Più ospedali, meno affari”, indetta dalla Assemblea permanente per la salute pubblica #siamotuttincodicerosso. Un corteo al quale hanno già aderito associazioni, comitati, rappresentanti sindacali e cittadini della fascia tirrenica della provincia di Messina e delle Isole Eolie e tutti coloro che da sempre si battono per una sanità gratuita, efficiente e presente sul territorio.

Un percorso di mobilitazione che riprende dopo l’istituzione dell’Assemblea permanente per la salute pubblica, a cui aderiscono associazioni, comitati, rappresentanti sindacali e cittadini che si battono contro il processo di aziendalizzazione e privatizzazione della sanità pubblica. «Da decenni ormai – afferma Gianmarco Codraro, uno dei promotori – il sistema sanitario nazionale è oggetto di processi di aziendalizzazione e privatizzazione che hanno reso la cura delle persone un bene attraverso cui fare profitto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: liste d’attesa infinite, carenza di personale medico, mancanza di ambulanze, continua chiusura di reparti essenziali e presidi sanitari territoriali. Tutto ciò ha come diretta conseguenza che le persone che necessitano di cure o visite mediche specialistiche urgenti sono costrette a rivolgersi a proprie spese a strutture private, spesso anche fuori dal territorio regionale. Ciò accade nella quasi totale indifferenza delle Istituzioni che, invece, dovrebbero interessarsi degli interessi collettivi.