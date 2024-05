Messina, presentata oggi a palazzo Zanca la prima edizione della Festa delle Api

Presente l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, in rappresentanza del sindaco Federico Basile, si è svolta oggi a palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione della 1^ edizione della Festa delle Api, promossa dalla Comunità Masci Messina 1 Il Faro e dalla Parrocchia S. Maria di Montalto, in programma il 19 e il 27 maggio prossimi nel parco di Montalto.

L'evento, patrocinato dal Comune di Messina, dalla Città metropolitana di Messina, dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina; dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale - Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina; dal CESV centro servizi per il Volontariato Messina, Ente del Terzo settore; dal Club per l'UNESCO di Messina; dal M.A.S.C.I. Regione Sicilia; dal Gruppo A.G.E.S.C.I. Messina 13 e dall'Associazione culturale Inside Messina, vedrà la partecipazione delle aziende di apicoltori La Deliziosa e L'apicoltura in città.