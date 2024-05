Messina, entrata in servizio questa mattina la sesta vettura del tram

È entrata in servizio questa mattina la sesta vettura del tram che è stata completamente rimessa a nuovo dalla Atm, come le altre porterà il nome di uno dei simboli a cui è legata Messina. In questo caso è stato scelto quello di Antonello da Messina e a realizzare la livrea è stata una quarta classe del liceo scientifico Seguenza.

L’aggiunta di questa vettura restituisce sei mezzi in circolazione sulla linea dopo che due sono andati i ko per via di un incidente al capolinea sud di Gazzi. Per uno di essi la riparazione dovrebbe concludersi entro un mese ma per il secondo i danni sono così gravi da costringere l’azienda a portarlo in provincia di Avellino proprio dove in questi ultimi due anni sono stati ristrutturati sei mezzi.

Entro il prossimo mese dovrebbe arrivare anche la settima vettura e l’obiettivo di Atm è quello di poterle revampizzare tutte e 15. Infine, nella prossima settimana è attesa la riapertura del parcheggio fosso di via La Farina dove un’auto ha colpito in pieno uno dei pilastri del piano inferiore costringendo alla chiusura dell’intero parcheggio.