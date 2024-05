L'inchiesta sul centro Nemo Sud di Messina: le difficoltà di trasferire i pazienti a Neurologia

Quando il centro clinico Nemo Sud chiuse, era il giugno del 2021, al Policlinico di Messina ci furono non pochi problemi per far “transitare” i pazienti per il trattamento all’Unità di Neurologia del “G. Martino”. È questa un’altra delle vicende raccontate dalla gip Claudia Misale nella sua ordinanza cautelare, l’atto con cui nella giornata di martedì si è scatenata una vera e propria bufera giudiziaria per la convenzione “fuorilegge” tra il Nemo Sud e il Policlinico, secondo la Procura di Messina andata avanti per anni senza le necessarie coperture legislative rispetto alle norme sanitarie nazionali e regionali.

Per il passaggio di consegne - scrive la gip Misale - lo stesso prof. Giuseppe Vita aveva incaricato la dott. Sonia Messina, in servizio all’Unità di Neurologia del Policlinico, la quale aveva lavorato anche presso il centro Nemo Sud per circa un anno nel 2014 e 2015. Nell’occasione, avendo l’incarico di curare il passaggio dei pazienti trattati da Nemo Sud fino alla sua chiusura, la dottoressa - scrive la giudice -, incontrò numerose difficoltà a causa della mancata consegna dell’agenda del centro clinico e dell’assenza delle relazioni in formato Word relative ai singoli pazienti sui pc in uso al personale di Nemo Sud.

Questa circostanza emerge chiaramente in una conversazione citata dalla gip Misale e registrata l’8 luglio del 2021 quando l’allora commissario straordinario Giampiero Bonaccorsi, che tra l’altro con le sue dichiarazioni in più riprese agli inquirenti ha chiarito i termini della vicenda, in compagnia della dott. Messina chiamò l’allora presidente della Fondazione Aurora onlus (che gestiva i centri Nemo in tutta Italia), Alberto Fontana, per cercare di recuperare la documentazione sanitaria ritenuta fondamentale per programmare l’attività assistenziale dei malati in precedenza trattati da Nemo Sud.