Il poliambulatorio di Capo d'Orlando cambia sede: lunedì al via il trasloco degli uffici

Ancora una settimana ed il Poliambulatorio dell’Azienda sanitaria provinciale di via Mancini di Capo d’Orlando cambierà sede.

Già lunedì prossimo cominceranno i lavori di trasloco degli uffici, dei laboratori, della Guardia medica e del “118” per realizzare la Casa di Comunità, il nuovo modello di sanità territoriale che avrà anche a Capo d’Orlando il suo punto di riferimento.

Si tratta di una nuova struttura sociosanitaria polivalente che dovrebbe garantire funzioni di assistenza sanitaria primaria, prevenzione e promozione della salute.

Così ha ufficializzato attraverso la “Gazzetta del Sud” il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale Giuseppe Cucci, «da lunedì si registrerà solo qualche disagio nelle vecchia sede di via Mancini per il trasloco in atto ma i servizi continueranno regolarmente».

Così da lunedì prossimo, 27 maggio, dovrebbero essere già pronti le due sedi dove saranno ubicati provvisoriamente tutti i servizi del Poliambulatorio. Il “118” prenderà posto nella nuova struttura comunale realizzata l’anno scorso nell’ex scalo merci, oggi parcheggio IV Luglio 1299, che così avrà a disposizione più stalli per parcheggiare le proprie autoambulanze. Uffici e laboratori andranno invece al primo piano del plesso della scuola media di viadotto Forno, nella periferia ovest della città ed oggi non più frequentata dagli studenti perché sistemati nel plesso di Furriolo.

Al piano terra, invece, prenderà posto la Guardia Medica che condivide gli spazi con l’Istituto Comprensivo n. 2 “Giovanni Paolo II” che lì potrà ancora contare su aule, uffici e laboratori didattici. I laboratori in attività all’Azienda sanitaria provinciale di Capo d’Orlando sono quelli di Urologia, Reumatologia, Radiologia, Pneumatologia, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Odontoiatria, Oculistica, Neurologia e Medicina.