L'inchiesta Nemo Sud a Messina, il ruolo del prof. Giuseppe Vita

Sono fissati per il 20 maggio prossimo gli interrogatori di cinque dei nove indagati dell’inchiesta della Procura di Messina sui rapporti tra il Policlinico e il centro clinico di riabilitazione neurologica Nemo Sud, che è sfociata nella giornata di martedì in una serie di sequestri di beni per complessivi 11 milioni di euro e ha coinvolto tra gli altri anche l’assessora regionale alla Salute Giovanna Volo, che per un periodo fu direttrice sanitaria del Policlinico “G. Martino”.

Al centro della vicenda c’è la convenzione tra l’ospedale peloritano e il Nemo Sud, che secondo quanto ha ricostruito l’inchiesta, gestita a suo tempo con i carabinieri dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalla sostituta della Dda Rosanna Casabona, era praticamente “fuorilegge” sin dalla sua sottoscrizione, avvenuta nel 2012, perché la struttura privata mancava di autorizzazione e accreditamento dal punto di vista delle norme sanitarie in vigore in Sicilia in quel determinato momento storico.

Martedì i carabinieri hanno notificato misure siglate dalla gip Claudia Misale a nove indagati con l’ipotesi di reato a vario titolo di peculato e corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, e una serie di sequestri di beni. Si tratta di Alberto Fontana, ex presidente della Fondazione Aurora onlus (che gestiva il centro clinico Nemo Sud a Messina), Giuseppe Laganga Senzio, ex direttore amministrativo del Policlinico messinese, Mario Giovanni Melazzini, anche lui ex presidente della Fondazione Aurora onlus, Giuseppe Pecoraro, ex commissario straordinario del Policlinico, Paolina Reitano, ex direttrice sanitaria del Policlinico, Marco Restuccia, ex direttore generale del Policlinico, Giuseppe Vita, ex medico dirigente dell’Unità operativa di Neurologia del Policlinico e direttore del centro clinico Nemo Sud, dell’attuale assessora regionale alla Sanità Giovanna Volo, e infine di Michele Vullo, ex direttore amministrativo del Policlinico.