Giammoro, svolta industriale: tramontano le acciaierie. La Duferco presenta il progetto di riconversione

Duferco avrà ancora un futuro importante nell’area industriale milazzese ma non più legato alla produzione di blumi (semilavorati) nelle Acciaierie di Giammoro, bensì con una riconversione che punterà su logistica, energia e servizi.

Lo ha ufficializzato ieri mattina il presidente del Gruppo Duferco, Antonio Gozzi nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Camera di Commercio, alla quale è intervenuto anche il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza.

Un investimento di ben 95 milioni di euro quello che il gruppo opererà in Sicilia e nella fattispecie a Giammoro finalizzato allo sviluppo e alla gestione di diverse attività in parte già avviate da Duferco. Gli interventi riguarderanno l’impianto Peaker, a basso impatto ambientale e alimentato a gas naturale, già costruito all’interno dell’area di Giammoro che sarà messo a disposizione di Terna per garantire la sicurezza e del sistema elettrico regionale e la sua sostenibilità ambientale. L’impianto consentirà, infatti, di mantenere elevata la percentuale di produzione da fonte rinnovabile della regione Sicilia.

Quindi il pontile di Giammoro che l’Autorità portuale ha messo a disposizione della società “Duferco Terminal Mediterraneo” per la gestione commerciale del sito al servizio dei vettori marittimi. L’azienda ha presentato un progetto di sviluppo con l’obiettivo di garantire servizi navali e logistici efficienti.