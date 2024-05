A Messina cresce il turismo, non la tassa di soggiorno. Caruso e Basile: «Le opportunità vanno colte»

La buona notizia è che a Messina le presenze turistiche continuano ad aumentare, confermando un trend in crescita che, dopo il Covid, è stato costante. Quelle meno buone sono due: la città fatica ancora a rispondere in termini di posti letto (l’incremento di camere dal 2022 al 2023 è stato di poco più di 50) e, soprattutto, a fronte di oltre diecimila pernotti in più, l’imposta di soggiorno è aumentata di... zero euro. Il report sui dati, sui flussi e sulle presenze turistiche in città è stato presentato ieri a Palazzo Zanca. L’assessore al Turismo, Enzo Caruso, ha aggiornato il quadro illustrato un anno fa e i numeri sono tutti degni di nota. Gli arrivi sono aumentati, rispetto al 2022, del 10,9% e, rispetto al 2019 (anno di riferimento sia perché il primo dell’era De Luca, sia perché quello immediatamente precedente alla pandemia), del 28,85%. Ancor più significativo il dato sui pernotti: nel 2023 sono stati 140.672, ben 11.385 in più rispetto al 2022 (+33,43%), addirittura 47.020 in più rispetto 2019 (+8,1%). I turisti che si fermano a Messina preferiscono gli alberghi (82.391) alle strutture complementari (41.147) e ai b&b (17.134).

Ma sono minime le variazioni sull’effettiva disponibilità delle strutture ricettive stesse: gli hotel sono 21, oggi come nel 2019; i b&b sono 82 (nel 2022 erano 78, nel 2019 erano 62); le strutture complementari sono 31 (cinque anni fa erano 17, nel 2022 erano 22). Almeno stando ai numeri ufficiali, perché oltre tutto ciò c’è un sommerso che non risulta nei database. Finora. Impressiona quanto riportato dall’assessore alla lotta all’evasione, Roberto Cicala: «Noi abbiamo 270 strutture registrate, di cui 208 nel 2022 hanno dichiarato almeno una presenza. Questo significa che nel 2022 in quasi 60 strutture non ha alloggiato mai nessuno. Se andiamo su Booking troviamo almeno 300 strutture, ma soprattutto ne risultano circa 1.900 su Airbnb».