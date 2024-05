Amministrative nel Messinese: sfida a due a Rometta, sono tre i contendenti a Spadafora

Sono due a Rometta i competitors che si contendono la carica più alta del Municipio: Nino Cirino, candidato di "Vivi Rometta" legato all'amministrazione comunale uscente, e Melania Messina, sostenuta dalla lista "Generazione Rometta 2024".

A Spadafora invece a sfidarsi sono in tre: Lillo Pistone, capogruppo di opposizione con la lista "Rinasce Spadafora"; Tania Venuto, sindaca uscente con il gruppo "Per Spadafora"; e Pinuccio Nomefermo, appoggiato dalla lista "Riprendiamoci Spadafora". Competono alla fascia tricolore nel Comune di Condrò, il sindaco uscente Giuseppe Catanese, con il suo gruppo "Condrò per tutti", e Nancy Grimaldi, con la lista "Rinascita condronese". I rispettivi candidati da Rometta, Spadafora e Condrò hanno già presentato le loro liste. Si attendono sfide accese e interessanti nei tre centri tirrenici.