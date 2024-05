Messina, guasto sul Viale S. Martino: tram si ferma per 20 minuti

Ancora problemi sulle strade per i mezzi dell'ATM. Nel caso odierno, sulle rotaie, visto che si è trattato di un city way. Il mezzo che proveniva dal capolinea sud ed era diretto verso il centro città, questa mattina, poco prima delle 9, si è piantato sul viale S. Martino, all'altezza dell'incrocio con il viale Europa. E' rimasto fermo per diversi minuti, una ventina, fino all'intervento dei tecnici dell'azienda che lo hanno fatto ripartire. Inevitabili disagi per l'utenza vista l'ora di punta in cui si è verificato il guasto.