Messina, spariti a tempo record i ferri arrugginiti di via Tommaso Cannizzaro

Il problema si verifica in molte parti della città, dove a ridosso di alcuni palazzi istituzionali sono state collocate delle reti di protezione per evitare che qualcuno possa ferirsi in caso di crolli di calcinacci dai cornicioni che da anni attendono un intervento di manutenzione.

Ma quanto è accaduto sulla via Tommaso Cannizzaro, a ridosso della sede del Corpo Forestale, è a dir poco paradossale.

Delle reti in plastica color arancione poste a protezione oltre un anno fa non vi è più traccia e i ferri arrugginiti che li reggevano sono stati rimossi solo questa mattina, anche se i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni non sono stati ancora eseguiti.

Per almeno oltre due settimane i ferri erano rimasti in bella mostra sul marciapiede, dopo che le reti di protezione erano state spazzate via dal vento.