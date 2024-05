Capo d’Orlando, condotta idrica: stanziati 35.000 euro per le riparazioni

La condotta idrica di Capo d’Orlando, a causa della sua vetustà, è un vero colabrodo e nell’impossibilità economica di sostituirla Palazzo Europa cerca di limitarne il più possibile danni.

Da ciò la decisione «di intervenire con urgenza al ripristino delle condotte idriche comunali che risultano danneggiate», così come si legge nella determina del dirigente dell’Ufficio Urbanistica, Salvatore Lo Cicero, stanziando 35.000 euro per il pronto intervento.

Perché, come si continua a leggere nel documento, «se non si interviene con tempestività le tante criticità sono causa di disagi per i cittadini oltre che causa di probabili inconvenienti igienico -sanitari».

Gli interventi, secondo la determina, potranno avvenire con affidamento diretto così da agire con tempestività evitando le lungaggini burocratiche.

Ma fino a quando potrà andare avanti questa logica delle riparazioni continue anche alla luce delle ristrettezze economiche dei bilanci comunali alle prese con il pre-dissesto finanziario in cui versa Palazzo Europa ?

Sostituire la condotta idrica che scorre sotto i piedi degli orlandini. e vecchia più di 70 anni e che collassa almeno tre/quattro volte l’anno, dovrebbe essere l’imperativo per ogni amministrazione comunale ed invece, purtroppo, da decenni, la città non riesce ad ottenere finanziamenti ad hoc.