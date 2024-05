Estate 2024 a capo D'Orlando, pronti 9,4 km... balneabili

Tranne i soliti tre tratti “critici”, 9 chilometri e mezzo di mare orlandino sono balenabili. Lo si legge nella ordinanza del sindaco Franco Ingrillì che facendo riferimento alle analisi dell’Asp del 28 marzo scorso, ha interdetto alla balneazione 1.690 metri di mare e cioè il tratto del porto, quello del depuratore e quello di Testa di Monaco. Quest’ultimo di 320 metri sarà interdetto per la fragilità del costone che si proietta a mare nella località Scala di Testa di Monaco su segnalazione delle Capitaneria di Porto di Milazzo. Il tratto del porto di San Gregorio per la presenza dei natanti mentre quello del depuratore di Tavola Grande per il possibile inquinamento dai reflui fognari.

A proposito di mare sono di questi mesi le rimostranze di decine di abitanti della via Trazzera Marina i quali, per raggiungere la spiaggia, trovano gli accessi sbarrati. Proprietà privata si legge sui cancelli di chiusura e così sono in tanti che si sono rivolti agli uffici comunali sia per verificarne la legittimità sia per chiedere soluzioni alternative nel caso, come molto probabilmente sarà, che l’ostruzione sia legittima. Per due, tre chilometri gli accessi alla spiaggia si contano solo sulle dita di una mano mentre quello di contrada Bruca pone non pochi problemi ai disabili costretti per raggiungere l’arenile a percorrere uno scivolo in condizioni veramente proibitive.

Accessi garantiti invece sulle altre spiagge e già Palazzo Europa si sta muovendo per programmare la stagione balneare provvedendo alla manutenzione delle docce che saranno installate a fine mese. Ancora per questa estate potranno essere fruite gratuitamente. L’anno scorso si era ipotizzata l’idea di fare pagare il servizio tramite una gettoniera affissa alla doccia. Pagamento che sarebbe stato meno oneroso, se non addirittura gratuito per i residenti.