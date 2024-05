Impianti sportivi a Messina, fischio d’inizio

Un mese al fischio d’inizio, poi un’estate per arrivare al traguardo.

Fra maggio e giugno scatteranno una lunga serie di interventi negli impianti sportivi messinesi. Quelli attesi da anni, quelli che possono riqualificare le strutture che ogni giorno ospitano migliaia di giovani e meno giovani che nello sport hanno trovato una loro “dimensione”.

Dall’iconico Giovanni Celeste, al palazzetto di Mili, dal Pattinodromo del Cep, alla palestra di Mili sono tutti impianti pronti a sbarcare in questo millennio in fatto di comfort, servizi e anche sicurezza che spesso è stato l’ostacolo più grande alla piena fruibilità.

Il “Celeste” è lo stadio più amato dai messinesi over 20. E non meritava di essere trasformato in un rudere dal fascino nostalgico.

Con due milioni, al netto del ribasso d’asta, il consorzio “Santa Chiara” di Favara renderà l’impianto di via Oreto finalmente riutilizzabile. Non sarà il catino dei 20mila spettatori stipati in ogni dove degli anni 80 e 90, ma sarà una struttura utilissima per la città.