Messina, scontro tra due auto in via Manzoni: ferita una donna

Incidente tra due auto questa mattina intorno alle 6 in via Manzoni, una parallela della via Palermo. Una Fiat 600 condotta da una donna di anni 38 si è capottata dopo lo scontro con una Mercedes classe A che proveniva dalla via Parini. La donna è rimasta lievemente ferita, il conducente dell'altra vettura, illeso. Dinamica al vaglio della sezione infortunistica della polizia municipale. Quasi certamente, la mancata precedenza da parte di uno dei due conducenti il motivo dello scontro