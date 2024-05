Messina, il giro di droga a Camaro: è rito immediato

Si va verso il rito immediato per l’inchiesta sul giro di droga a Camaro che è nata all’indomani del duplice omicidio avvenuto nel rione agli inizi del 2022. Su richiesta dei pm Andonella Fradà, Roberto Conte e Marco Accolla, la gip Ornella Pastore ha emesso il decreto che dispone il giudizio immediato e fissato la prima udienza di trattazione per il prossimo 9 luglio. La Procura in sostanza ha cristallizzato un quadro completo sul piano delle accuse e vuole bruciare le tappe.

Sono indagati in otto in questa tranche: Claudio Costantino, attualmente sotto processo anche come autore del duplice omicidio di Camaro San Luigi, e poi la compagna Alessandra Patti, quindi Francesco Amante, Francesco Ferrante, Francesco Genovese, Giuseppe Genovese, Albino Misiti e il calabrese Giuseppe Saffioti, originario di Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria. Sono assistiti dagli avvocati Filippo Pagano, Carlo Taormina, Giuseppe Bonavita, Domenico Andrè, Salvatore Silvestro, Tino Celi e Francesco Collia del Foro di Palmi.

Le indagini su questo giro di droga sono state avviate a seguito del duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò, avvenuto il 2 gennaio 2022 in via Eduardo Morabito, nel rione di Camaro. Per questo duplice omicidio Claudio Costantino, rintracciato a Rosarno dopo tre mesi di latitanza, è attualmente sotto processo.