Gattino rimasto bloccato da giorni su un albero a Venetico: lo salvano i pompieri

Lieto fine per un gattino a Venetico, che da qualche giorno non riusciva più a scendere da un albero collocato in via Beviola nelle vicinanze della sede del nuovo Municipio. Ad aver chiamato i vigili del fuoco sono stati alcuni cittadini del posto e anche dipendenti comunali che, dopo l'insistente miagolio, si sono resi conto che il gattino era bloccato da un'altezza tale da impedirgli di scendere. Con il supporto di un'autoscala, i vigili del distaccamento di Villafranca Tirrena sono riusciti quindi a farlo scendere. L'intervento è stato seguito da diversi cittadini, che hanno ringraziato i vigili per aver liberato il felino e averlo così liberato dal pericolo.