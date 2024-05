Capo d’Orlando, ripascimento a San Gregorio: il sindaco procede in autonomia

La piazzetta del borgo di San Gregorio di Capo d’Orlando rischia di essere inghiottita dal mare se non s’interviene subito con la ricostituzione della spiaggia.

Così il sindaco orlandino, Franco Ingrillì, visti inutili i suoi appelli alla Regione siciliana, emetterà un’ordinanza di somma urgenza per il ripascimento del litorale. Lo farà in questa settimana e già la prossima, con il ritorno del mare calmo di cui si prevede un rafforzamento in questi giorni, i lavori dovrebbero avere inizio.

Lo ha confermato alla “Gazzetta del Sud” il capo area dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune paladino, Mario Sidoti che così spiega l’intervento: «La sabbia sarà prelevata dall’accumulo di Bagnoli a neanche 500 metri dal fronte dell’intervento e dovrebbero bastare 4.000 mq. di sabbia ma potrebbero essere anche di più se necessitano. Secondo il nostro cronoprogramma basteranno 10 giorni di lavoro per completare il progetto».