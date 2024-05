Alla guida dopo aver assunto alcol, ritirate quattro patenti a Messina

Contrastare gli incidenti stradali. Con questo obiettivo, nel fine settimana gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato numerosi controlli nel cuore di Messina, con l’ausilio del personale medico ed infermieristico dell’Ufficio sanitario della Polizia.

Il bilancio complessivo al termine delle operazioni è di 22 veicoli e 35 persone controllate. Quattro conducenti sono stati fermati mentre erano alla guida sotto l’influenza di alcol. Cinque le infrazioni varie al codice della strada contestate.

Complessivamente sono state ritirate quattro patenti e, per i conducenti con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l, oltre al ritiro della patente, sono scattate le denunce alla Procura per il reato di guida in stato di ebrezza.

Il risultato evidenzia che, per questa tipologia di infrazioni, la fascia oraria più a rischio che, per questa tipologia di infrazioni, la fascia oraria più a rischio continua ad essere quella notturna, dalle ore 22 alle ore 6 e che la maggior incidenza riguarda gli uomini.