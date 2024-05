Milazzo, al via la veleggiata e il palio delle contrade in onore San Francesco

Partita la prima edizione della veleggiata e del palio delle contrade in onore del Santo co patrono Francesco. A gareggiare saranno kajak, piccole imbarcazioni a remi, barche a vela, canoe. Prima di cominciare la veleggiata, Padre Saverio Carmelita ha benedetto da una imbarcazione, il mantello di San Francesco a segno di protezione per tutta la gente di mare. Un colpo di cannone dopo, ha sancito l’inizio della gara. Dopo il palio delle contrade: tre nello specifico dal colore bianco, azzurro e giallo. Anche queste imbarcazioni gareggeranno nello specchio d’acqua di fronte il Santuario.