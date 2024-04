Letojanni, gli organi di Francesco Caruso hanno salvato sette vite

Per l’ultimo saluto a Francesco Caruso, il 22enne letojannese morto nel tragico incidente stradale di sabato scorso a Taormina, bisognerà attendere ancora un paio di giorni.

Ieri mattina il sostituto procuratore Roberto Conte, che coordina l’inchiesta della Procura sullo schianto frontale tra i due motocicli, ha affidato l’incarico di effettuare l’autopsia sulla salma del giovane al medico legale Giovanni Andò, che eseguirà l’esame domani, alle 17, all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

All’accertamento tecnico irripetibile, finalizzato a stabilire l’esatta causa della morte, prenderanno parte anche i consulenti nominati dalle parti, i medici legali Daniela Sapienza per i familiari della vittima e Caterina Fabiano per il motociclista 39enne di S. Teresa di Riva, indagato per omicidio stradale.

I genitori di Francesco Caruso hanno nominato come legale l’avv. Giacomo Rossini, che li assisterà nella vicenda giudiziaria, mentre il motociclista, dimesso martedì sera dal Policlinico, è difeso dall’avv. Antonio Scarcella.

La Polizia locale, coordinata dal comandante Daniele Lo Presti, ha consegnato in Procura gli esiti degli accertamenti svolti sull’incidente, avvenuto al km 16,100 della Statale 114 a Spisone e provocato molto probabilmente da un’invasione di corsia che ha portato a scontrarsi la moto Ktm 1200cc condotta dal 39enne e lo scooter Beverly 200cc condotto da Caruso. Entrambi sono risultati negativi ai test tossicologici.

Dopo l’autopsia la salma del 22enne sarà restituita alla famiglia per i funerali, che si terranno molto probabilmente sabato pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe a Letojanni: per il giorno delle esequie l’Amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino e saranno in tanti a stringersi attorno alla famiglia di Francesco per accompagnarlo nell’ultimo viaggio.