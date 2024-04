Addio a Nino Romano, tra i fondatori del Movimento Cristiano Lavoratori

Si è spento oggi 18 aprile 2024 Nino Romano, tra i fondatori del Movimento Cristiano Lavoratori, padre dell'attuale presidente provinciale Fortunato Romano. Classe '34 Nino Romano all'inizio degli anni 70 fu protagonista della scissione dalle ACLI che diede vita proprio a Messina ad MCL. A giugno del 1971, in riva allo Stretto, un gruppo di giovani, tra cui Romano, decisero di dare continuità all'impegno sociale e politico a servizio della Chiesa e dei lavoratori, costituendo quella che oggi rappresenta una delle maggIori organizzazioni del modo del lavoro.

Nino Romano ha segnato la vita dell'organizzazione a tutti i livelli ricoprendo l'incarico di presidente provinciale, regionale e vicepresidente nazionale. Dirigente appassionato, profondo conoscitore della Dottrina Sociale della Chiesa, ha dedicato la sua vita alla costruzione e alla crescita di un sistema che garantisse giustizia sociale e democrazia. In tutto il suo percorso Nino Romano ha sostenuto con fermezza che la formazione, l'azione sociale e la partecipazione politica fossero elementi determinanti per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle persone più fragili.

Nino Romano e' stato importante dirigente della Regione Siciliana, ricoprendo numerosi incarichi nel governo della cosa pubblica.

Messina perde un altro dei suoi uomini illustri che a partire da questo territorio ha segnato la storia sociale della Sicilia e del Paese. I funerali avranno luogo domani 19 aprile alle ore 15:30 presso la Chiesa Santa Maria di Pompei in Viale Regina Margherita.