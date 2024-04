Giornata mondiale dell'Omeopatia, a Messina un conferenza su “Omeopatia e cancro, contributi di prevenzione e di terapia integrata”

Il 13 Aprile si celebra a Messina, come in tutto il mondo, la Giornata Mondiale dell’ Omeopatia. Per l’ occasione l’ Associazione Emc-Afmo di Sicilia e Calabria organizza una conferenza pubblica sul tema: “Omeopatia e cancro, contributi di prevenzione e di terapia integrata”. Sono previsti interventi dei dottori Egidio Galli, Adele Casella e Gaetano Arcovito, che spazieranno nei vari ambiti in cui la Medicina Omeopatica e la corretta alimentazione possono utilmente integrare l’approccio alle malattie oncologiche. La conferenza si svolgerà sabato 13 aprile dalle 18,30, presso la libreria Fiori Gialli, via dei Verdi 38.