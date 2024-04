Ponte sullo Stretto, Gioveni: "Tutele agli espropriandi, ma abbassiamo i toni"

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, sottolinea l'importanza di massima tutela per gli espropriandi coinvolti nei procedimenti per la costruzione del ponte, evidenziando il dovere di risarcimento e assistenza durante il processo.

Gioveni critica il "terrorismo psicologico" che potrebbe influenzare l'opinione pubblica contro il ponte, auspicando che l'assistenza legale per gli espropriandi sia gratuita per evitare speculazioni. Sottolinea gli aspetti positivi dell'opera, inclusi gli impatti economici e infrastrutturali, come il potenziale sviluppo turistico e ferroviario della città di Messina.

Propone progetti aggiuntivi come un acquario e ascensori panoramici, e un centro direzionale per la sponda sicula. Invita alla moderazione nei toni del dibattito pubblico, sottolineando la necessità di discutere dei contenuti tecnici e delle prospettive di sviluppo della città.