Messina Servizi “prende” 55 giovani

Anche la Messina Servizi è pronta a chiudere ad aprile il suo giro di assunzioni. Sono le 100 programmate e in parte completate nel 2023 e che ora possono essere perfezionate.

In particolare quelle legate alla gestione del verde rimaste “congelate” per qualche mese. La novità principale però è logistica perché la società presieduta da Maria Grazia Interdonato e diretta da Michele Trimboli, ha firmato il contratto per la locazione di una struttura alla Zir dove realizzare il nuovo quartier generale appunto del settore verde. Si tratta di un capannone in via Galvani di circa 2000 metri quadri con area esterna dove saranno sistemati i mezzi e il materiale che verrà utilizzato dal personale che lavorerà direttamente per l’azienda e non per la porzione di lavoro esternalizzato. Potrà essere pronta entro la fine di aprile, quando, nel frattempo saranno concluse le assunzioni dei 55 nuovi dipendenti che firmeranno un contratto di apprendistato, destinato ad under 30.